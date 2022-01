Stand: 22.01.2022 13:00 Uhr Länderspielpause: Holstein Kiel empfängt FC St. Pauli zum Test

In der anstehenden Länderspielpause kommt es in Kiel zum Duell zweier Fußball-Zweitligisten. Die KSV Holstein empfängt am kommenden Freitag den Ligakonkurrenten FC St. Pauli in Projensdorf. Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr. Corona-bedingt sind bei dem Spiel keiner Zuschauer zugelassen. | 22.01.2022 12:10