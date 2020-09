Stand: 09.09.2020 12:22 Uhr

Länderspiel-Debüt für Wolfsburg-Keeper Casteels

Koen Casteels vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg darf sich endlich Nationalspieler nennen. Zwar zählt der Keeper seit fast sieben Jahren regelmäßig zum belgischen Kader, erst am Dienstagabend jedoch kam er erstmals zum Einsatz: Beim 5:1 in der Nations League gegen Island stand er 55 Minuten auf dem Platz, ehe er nach einem Zusammenprall an der Oberlippe genäht werden musste und ausgewechselt wurde. Sein Einsatz am Sonnabend im DFB-Pokal gegen Fürstenwalde soll aber nicht gefährdet sein. | 09.09.2020 12:22