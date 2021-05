Stand: 21.05.2021 15:15 Uhr Lacroix will VfL Wolfsburg die Treue halten

Verteidiger Maxence Lacroix wird wahrscheinlich auch in der kommenden Saison für den VfL Wolfsburg spielen. Der 21-Jährige wird zwar nach nur einem Jahr in der Fußball-Bundesliga bereits mit größeren Clubs wie Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. In einem "Sportbuzzer"-Interview sagte der Franzose aber: "Ich habe hier noch drei Jahre Vertrag und bin sehr zufrieden. Klar, im Fußball kann immer mal schnell etwas passieren, aber noch mal: Ich fühle mich beim VfL sehr wohl und es gibt überhaupt keinen Grund, über andere Dinge nachzudenken.". | 21.05.2021 15:14