Kurzbahn-Schwimm-EM: Wellbrock erreicht Finale und verzichtet

Schwimm-Olympiasieger Florian Wellbrock hat zum Auftakt der Kurzbahn-EM in Kasan das Finale über 400 Meter Freistil erreicht, wird daran aber nicht teilnehmen. Der 24 Jahre alte Tokio-Gewinner über zehn Kilometer im Freiwasser benötigte am Dienstagmorgen 3:41,09 Minuten - das war die viertschnellste Zeit. "Florian wird heute Nachmittag nicht im Finale starten, weil wir mit dem Ergebnis des Vorlaufs schon sehr zufrieden waren", sagte Bundestrainer Bernd Berkhahn dem ARD-Hörfunk. "Er war überraschend schnell." Wellbrock schont sich für den Vorlauf auf seiner Hauptstrecke über 1.500 Meter Freistil am Mittwoch. | 02.11.2021 12:44