Kurz vor French Open: Kerber gewinnt Turnier von Straßburg Stand: 21.05.2022 20:06 Uhr Angelique Kerber hat einen Tag vor Beginn der French Open in Paris mit ihrem 14. Turniersieg auf der WTA-Tour das erhoffte Erfolgserlebnis gefeiert. Die Kielerin setzte sich im Finale von Straßburg gegen Kaja Juvan aus Slowenien mit 7:6 (7:5), 6:7 (0:7), 7:6 (7:5) durch.

Mehr als drei Stunden dauerte am Sonnabend das enorm enge Match. Dann stand fest, dass die Norddeutsche ihren ersten Titel auf Sand seit sechs Jahren feiern durfte. "Es war ein anstrengendes Finale, ich glaube, das haben hier alle genossen", sagte Kerber bei der Siegerehrung: "Es war eine großartige Woche für mich. Ich habe mich von Match zu Match gesteigert." Sie dankte mit dem Pokal in der Hand auch ihrem Team auf der Tribüne: "Es waren schwierige Wochen, wir haben hart gearbeitet, um hier zu stehen."

Für Straßburg hatte die ehemalige Weltranglistenerste eine Wildcard angenommen, um sich nach einer bislang schwachen Saison Spielpraxis und Selbstvertrauen für Roland Garros zu holen.

Frustrierende Serie bei French Open

Mit Erfolg: In dieser Form geht die 34-Jährige als Favoritin in das Erstrundenduell mit der Polin Magdalena Frech auf dem Belag, der ihr am wenigsten liegt. Seit ihrem Viertelfinaleinzug in Paris 2018 verlor sie dreimal in der ersten Runde beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres.

Bis Straßburg lief es auch in dieser Saison nicht nach Wunsch: Kerber haderte nach fünf Auftaktniederlagen und den beiden verlorenen Einzeln im Billie-Jean-King-Cup. Im WTA-Ranking kehrt sie nach dem Turniersieg wieder unter die Top 20 zurück.

