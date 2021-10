Stand: 27.10.2021 14:48 Uhr Kühne bereut HSV-Investitionen

Milliardär Klaus-Michael Kühne bereut "dieses völlig missglückte Abenteuer als Investor" beim Hamburger SV. Von dem Fußball-Zweitligisten "habe ich mich innerlich verabschiedet", sagte der Logistik-Unternehmer in der "Zeit": "Da bin ich noch Aktionär, aber das macht keine Freude, und da habe ich mich auch verrannt." Kühne hält gut 20 Prozent an der HSV Fußball AG, in der Fanszene gilt er als höchst umstritten. Mit scharfer Kritik sorgte er in der Vergangenheit immer wieder für Wirbel beim Traditionsclub. | 27.10.2021 14:40