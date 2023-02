Stand: 15.02.2023 09:25 Uhr Kroos will Karriere bei Real Madrid beenden

Toni Kroos will nur noch für Real Madrid spielen und nicht mehr für einen anderen Verein auflaufen. Das sagte der 33 Jahre alte frühere Fußball-Nationalspieler in seinem Podcast "Einfach mal Luppen". "Ich werde meine Karriere hier beenden", betonte der gebürtige Greifswalder wenige Monate vor Auslaufen seines Vertrages mit dem spanischen Rekordmeister: "Nur weiß ich noch nicht genau wann." Kroos spielt seit 2014 für Real, sein Vertrag läuft am 30.Juni 2023 aus. | 15.02.2023 09:25