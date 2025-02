Stand: 05.02.2025 11:52 Uhr Kroate Severec verlässt HSV-Handballer

Der Handball Sport Verein Hamburg und Rückraumspieler Tomislav Severec gehen getrennte Wege. Wie der Bundesligist mitteilte, schließt sich der 27-jährige Kroate mit sofortiger Wirkung dem Zweitligisten TuS N-Lübbecke an. Der bis zum Ende der Saison laufende Vertrag wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Severec war zur Saison 2023/2024 vom kroatischen Spitzenclub RK Nexe Nasice nach Hamburg gewechselt. Im Team von Trainer Torsten Jansen konnte der Rechtshänder die in ihn gesetzten Erwartungen aber nur selten erfüllen. | 05.02.2025 11:51