Stand: 13.10.2021 08:23 Uhr Kreuzbandriss bei Havelses Henschel

Erik Henschel wird dem Fußball-Drittligisten TSV Havelse monatelang fehlen. Der Abwehrspieler zog sich im Testspiel am vergangenen Freitag gegen Hannover 96 einen Kreuzbandriss zu und muss operiert werden. Henschel war in diesem Sommer vom HSC Hannover zu den Garbsenern gewechselt, kam in der Liga bislang aber noch nicht zum Einsatz. | 13.10.2021 08:59