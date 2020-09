Stand: 09.09.2020 13:50 Uhr

Krawietz/Mies schlagen am Rothenbaum auf

Die French-Open-Sieger Andreas Mies und Kevin Krawietz haben ihre Teilnahme beim Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum (19. bis 27. September) zugesagt und wollen sich dort auf ihre Titelverteidigung in Paris vorbereiten. "Als wir erfahren haben, dass Hamburg in dieser speziellen Zeit doch noch stattfindet, haben wir uns sehr gefreut", sagte der Kölner Mies: "Zudem ist es diesmal die optimale Vorbereitung auf Roland Garros, wo wir natürlich ganz besondere Erinnerungen ans letzte Jahr haben." | 09.09.2020 13:49