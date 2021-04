Stand: 21.04.2021 12:00 Uhr Kotsar verlängert Vertrag bei den Towers

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat den auslaufenden Vertrag mit dem estnischen Nationalspieler Maik Kotsar vorzeitig verlängert. Der 24 Jahre alte Center unterschrieb beim Tabellensechsten für ein weiteres Jahr bis 2022. Der 2,11-Meter-Mann ist auf seiner Position mit einem Schnitt von 14,2 Punkten der beste Scorer der Liga. "Maik befindet sich in seinem ersten Profijahr. Es ist bemerkenswert, dass er sich so schnell an das Niveau in der BBL gewöhnt hat", sagte Manager Marvin Willoughby. | 21.04.2021 11:53