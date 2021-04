Stand: 11.04.2021 09:00 Uhr Kostedde über Rassismus: "Ich verstehe das nicht"

Erwin Kostedde würde nicht noch einmal mitmachen wollen, was er als Schwarzer auch im Fußball erlebt habt. "Vielleicht ist es leichter geworden, ich weiß nicht", sagte der 74-Jährige, der auch für Werder Bremen aktiv war, dem "Tagesspiegel". "Man hört da auch anderes. Ich verstehe das nicht." Kostedde bestritt 1974 sein erstes Länderspiel - als erster Schwarzer in der deutschen Nationalmannschaft. Der damalige Bundestrainer Helmut Schön habe ihm gesagt, dass er mit Nein antworten solle, wenn er von Zeitungen gefragt werde, ob es in Deutschland Rassismus gibt, bestätigte Kostedde. | 11.04.2021 10:23