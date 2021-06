Stand: 14.06.2021 08:26 Uhr Koslowski verliert erneut mit deutschen Volleyball-Frauen

Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nationenliga ein weiteres Spiel verloren. Das Team von Bundestrainer Felix Koslowski, der in Personalunion auch den SSC Schwerin betreut, musste sich in Rimini (Italien) Brasilien mit 1:3 (25:22, 17:25, 21:25, 22:25) geschlagen geben und hat damit weiterhin nur drei von jetzt elf Spielen gewonnen. Bei dem für die Weltrangliste wichtigen Turnier fiel die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes vom zwölften auf den 13. Rang zurück. | 14.06.2021 08:24