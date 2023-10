Stand: 20.10.2023 08:24 Uhr Korpatsch und Lys erreichen Viertelfinale von Cluj

Die Hamburgerinnen Tamara Korpatsch und Eva Lys haben beim WTA-Tennisturnier in Cluj-Napoca (Rumänien) das Viertelfinale erreicht. Korpatsch gewann gegen die an Nummer acht gesetzte Jodie Burrage aus Großbritannien mit 2:6, 6:2, 7:6 (7:5). Lys setzte sich gegen die Lokalmatadorin Jaqueline Cristian mit 2:6, 7:5, 6:2 durch. Die 21-Jährige hatte bereits gegen deren Landsfrau, die an Nummer eins gesetzte Sorana Cirstea, einen überraschenden Auftaktsieg gefeiert. Im Viertelfinale trifft Lys nun auf die Russin Jekaterina Makarowa. Auf Korpatsch wartet in Darija Snihur aus der Ukraine die Bezwingerin von Anna-Lena Friedsam (Neuwied). | 20.10.2023 08:23