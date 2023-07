Stand: 10.07.2023 11:42 Uhr Konkurrenz für Zverev: Rublew mit Wildcard in Hamburg dabei

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev bekommt bei seinem Heimturnier in Hamburg, 24. bis 30. Juli, einen hochkarätigen Konkurrenten mehr. Der Russe Andrej Rublew, Nummer sieben im ATP-Ranking, nahm eine Wildcard für das Sandplatzturnier an. Neben dem zweimaligen French-Open-Finalisten Casper Ruud aus Norwegen ist Rublew der zweite Top-10-Spieler am Rothenbaum, wo er 2020 den Titel geholt hatte. Vor Hamburg ist Rublew in Wimbledon auf Rasen gefordert. Am Dienstag spielt er um den Einzug ins Halbfinale. | 10.07.2023 11:42