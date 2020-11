Stand: 04.11.2020 08:42 Uhr Kohfeldt wollte Werder helfen: "Also mache ich das!"

Drei Jahre ist Florian Kohfeldt schon Cheftrainer bei Werder Bremen - dabei wollte der 38-Jährige zu Beginn seiner Karriere nie bei den Profis arbeiten. "Das war für mich während meiner Zeit im Leistungszentrum zunächst komplett ausgeschlossen", sagte Kohfeldt der "Sport Bild". Doch nach der Entlassung von Alexander Nouri war die Not plötzlich groß an der Weser. "Als Frank (Baumann, d. Red.) mich gefragt hat, habe ich nicht mehr gezögert. Es galt nur: Werder fragt mich um Hilfe - also mache ich das!" | 04.11.2020 08:41