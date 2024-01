Stand: 24.01.2024 11:56 Uhr Königsdörffer schon gegen den KSC wieder im HSV-Kader?

Ransford-Yeboah Königsdörffer steht vor einer schnellen Rückkehr zum Fußball-Zweitligisten HSV. Der Angreifer ist beim Afrika-Cup mit Ghana bereits in der Vorrunde ausgeschieden. Möglichst schon Mittwochabend will der 22-Jährige in den Flieger steigen und nach Hamburg zurückkehren. Spätestens Freitag wäre er dann wieder auf dem Trainingsplatz und könnte bereits für die Partie am Sonntag (13.30 Uhr, NDR Livecenter) gegen den Karlsruher SC in den Kader rutschen. | 24.01.2022 11:54