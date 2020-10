Stand: 21.10.2020 20:36 Uhr Köln: Zverev startet mit Drei-Satz-Sieg

Drei Tage nach seinem Triumph beim ersten Tennisturnier in Köln hat Alexander Zverev sein Auftaktmatch beim zweiten Teil des ATP-Doppelschlags gewonnen. Der Weltranglisten-Siebte aus Hamburg setzte sich gegen den Australier John Millman mit 6:0, 3:6, 6:3 durch und zog ins Viertelfinale ein. Dort trifft Zverev am Freitag auf Adrian Mannarino (Frankreich/Nr.8). Im Doppel warten auf Zverev und seinen Bruder Mischa am Donnerstag die French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies. | 21.10.2020 20:35