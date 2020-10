Stand: 06.10.2020 17:42 Uhr VfL Osnabrück: Testspiel-Sieg und Klaas-Operation

Zweitligist VfL Osnabrück muss auf unbestimmte Zeit auf Mittelfeldspieler Sebastian Klaas verzichten. Bei dem 22-Jährigen wurde eine Knorpelabsplitterung im rechten Knie festgestellt, nach Clubangaben wurde er bereits am Montag erfolgreich in Augsburg operiert. Wie lange Klaas ausfallen wird, "lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht abschätzen", hieß es in einer Club-Mitteilung. Das Testspiel in Marl gegen den Drittligisten Viktoria Köln wurde nach 77 Minuten wegen eines Unwetters abgebrochen. Zu dem Zeitpunkt führte der VfL durch Marc Heider und Ulrich Taffertshofer mit 2:0. | 06.10.2020 17:42