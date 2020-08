Stand: 22.08.2020 15:40 Uhr

Knieverletzung bei Werders Klaassen - MRT am Sonntag

Davy Klaassen vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen droht möglicherweise eine längere Zwangspause. Wie der Verein mitteilte, blieb der Mittelfeldspieler am Freitag beim Training im Rasen hängen und verletzte sich das Knie. Ein Trainingsversuch am Sonnabend musste frühzeitig beendet werden. Am Sonntag soll eine MRT-Untersuchung Aufschluss über die Verletzung geben. Angreifer Josh Sargent setzte aufgrund von Problemen im Sprunggelenk ebenfalls aus, er soll in der kommenden Woche aber bereits wieder ins Training zurückkehren. | 22.08.2020 15:34