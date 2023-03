Stand: 20.03.2023 10:00 Uhr Knie verstaucht: Lena Oberdorf fehlt Wolfsburg in Paris

Meister VfL Wolfsburg hat nach einer Knieverletzung bei Fußball-Nationalspielerin Lena Oberdorf "zumindest teilweise" Entwarnung gegeben. Bei der Mittelfeldspielerin ist nach dem Ligaspiel gegen Turbine Potsdam am Freitag (5:0) eine Verstauchung des rechten Knies ohne strukturelle Verletzung festgestellt worden, wie der Verein am Sonntag mitteilte. Definitiv verpasst Oberdorf somit laut VfL das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris St. Germain am Mittwoch (21 Uhr). Ob die 21-Jährige dem Spitzenreiter im Liga-Gipfel bei Bayern München am Samstag (17.55 Uhr/ARD) schon wieder zur Verfügung steht, ließ Wolfsburg offen. | 20.03.2023 10:00