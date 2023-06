Stand: 10.06.2023 16:55 Uhr Knacken die Footballer der Sea Devils den Allzeit-Rekord?

Eine Rekordkulisse mit mehr als 30.000 Fans wird zum "Spiel des Jahres" erwartet, wenn die Hamburg Sea Devils am Sonntag in der European League of Football (ELF) im Volksparkstadion gegen Rhein Fire antreten. Die bisherige Zuschauerbestmarke für die Liga (12.055) wird im dritten Jahr klar übertroffen, es könnte aber auch der Topwert für ein Footballspiel in der Hansestadt fallen. Zum letzten Heimspiel der Sea Devils in der NFL Europa im Jahr 2007 gegen Frankfurt Galaxy waren 30.528 Fans gekommen. | 10.06.2023 16:50