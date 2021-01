Stand: 26.01.2021 15:01 Uhr Klein Flottbek: Spring- und Dressurderby im August

Das Deutsche Spring- und Dressurderby findet nicht an seinem traditionellen Termin in der Himmelfahrtswoche statt. Wie die Veranstalter mitteilten, soll der Reitsportklassiker jetzt vom 25. bis 29. August ausgetragen werden. Verbunden ist damit die Hoffnung, auf dem Turnierplatz in Hamburg-Klein Flottbek wieder Zuschauer zulassen zu können. "Ein Turnier wie das Deutsche Spring- und Dressur-Derby ist ohne Zuschauer auf gar keinen Fall vorstellbar. Und ehrlich gesagt auch nicht finanzierbar", sagte Veranstalter Volker Wulff. | 26.01.2021 15:00