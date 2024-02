Stand: 28.02.2024 16:51 Uhr Klausel: Vertrag von Werder Bremens Jung automatisch verlängert

Durch eine Klausel ist der Vertrag von Verteidiger Anthony Jung bei Werder Bremen vorzeitig verlängert worden. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mit. "Es gibt mir Ruhe und Planungssicherheit. Ich bin froh und auch ein bisschen stolz, muss ich sagen", wurde Jung zitiert. Durch eine vorher bestimmte Anzahl an Spielen hatte sich sein Arbeitspapier automatisch verlängert. Der 32-Jährige war zur Saison 2021/22 vom dänischen Club Bröndby IF nach Bremen gewechselt und bestritt bisher 89 Pflichtspiele für Werder.