Klaus Allofs neuer Fortuna-Vorstand

Der Aufsichtsrat von Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat am Sonnabend den 63-jährigen Klaus Allofs zum hauptamtlichen Vorstand für Fußball & Entwicklung und Kommunikation bestellt. Dies teilten die Düsseldorfer am Sonnabend mit. Der frühere Manager des SV Werder Bremen und VfL Wolfsburg unterschreibt einen Vertrag mit einer Laufzeit von drei Jahren. Der gebürtige Düsseldorfer nimmt bereits am kommenden Montag seine Arbeit bei den Fortunen auf. | 26.09.2020 16:33