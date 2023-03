Stand: 22.03.2023 15:03 Uhr Klassiker als Topspiel: Werder empfängt Bayern am Samstagabend

Im Schlussspurt der Fußball-Bundesliga wird im Bremer Weserstadion noch einmal Topspiel-Atmosphäre aufkommen. Der Klassiker zwischen Werder und Bayern München findet am Sonnabend, den 6. Mai, um 18.30 Uhr statt. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittwoch bekannt. Das Zweitliga-Nordduell zwischen Holstein Kiel und dem FC St. Pauli findet hingegen an einem Freitagabend statt (19. Mai, 18.30 Uhr). Ansetzungen Bundesliga / Ansetzungen Zweite Liga | 22.03.2023 14:44