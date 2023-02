Stand: 12.02.2023 17:08 Uhr Klare Niederlage in BBL für Rostock Seawolves gegen Bonn

Die Rostock Seawolves haben in der Basketball-Bundesliga eine Überraschung gegen die Baskets Bonn klar verpasst. Am 20. Spieltag unterlag der Aufsteiger dem Mitfavoriten auf den Titel am Sonntag in der Stadthalle mit 62:77 (34:46). Für das Team von Christian Held war es die elfte Niederlage. Bester Werfer im Team der Gastgeber war Nijal Pearson mit zwölf Punkten. Die Mecklenburger belegen Rang elf - zwei Punkte hinter den Play-off-Plätzen und satte acht Zähler vor der Abstiegszone. Überblick | 12.02.2023 17:05