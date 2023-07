Stand: 15.07.2023 12:33 Uhr Klare HSV-Niederlage gegen Red Bull Salzburg

Der Hamburger SV hat eine klare Testspiel-Niederlage gegen Red Bull Salzburg kassiert. Zum Abschluss seines Trainingslagers in Kitzbühel verlor der Fußball-Zweitligist am Sonnabend gegen den österreichischen Meister mit 1:4 (1:3). Immanuel Pherai schoss in der 30. Minute das einzige Tor für den HSV. Der zu Beginn des Trainingslagers verpflichtete bosnische Nationalspieler Hadzikadunic bestritt sein erstes Spiel für den HSV. Der 25-Jährige ist aktuell der einzige einsatzfähige Innenverteidiger mit Profierfahrung. Sebastian Schonlau, Guilherme Ramos, Jonas David und Stephan Ambrosius fehlten am verletzt. | 15.07.2023 12:31