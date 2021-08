Stand: 22.08.2021 13:18 Uhr Kitesurf-Weltcup: 15 Jahre alte Französin Delannoy gewinnt vor Sylt

Beim Kitesurf-Weltcup vor Sylt hat die erst 15-jährige Capucine Delannoy am Sonntag den ersten großen Sieg ihrer Karriere geholt. "Ich bin so glücklich über diesen Erfolg, vor allem, weil die Bedingungen unglaublich schwierig waren. Es war sehr kalt, extrem windig und die See war aufgewühlt", sagte die Französin. Im Finale hatte sie die Australierin Peri Roberts nach Punkten besiegt. Beste Deutsche waren die Hamburgerin Sonja Bunte und Giulia Böhmerle aus Lübeck, die sich Platz fünf teilten. | 22.08.2021 17:30