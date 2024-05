Stand: 19.05.2024 17:58 Uhr Kiter Maus und Meyer für Olympia qualifiziert

Deutschlands beste Kiter sind in diesem Jahr bei der Olympia-Premiere in Marseille dabei: Der Oldenburger Jannis Maus und die Kielerin Leonie Meyer haben bei der beendeten WM im französischen Hyères alle Bedingungen für ihre Teilnahme erfüllt. "Es ist absolut phänomenal zu wissen, dass man Teil der größten Sportveranstaltung der Welt sein wird", sagte Maus, der in Hyères Fünfter wurde. "Damit wird ein großer Traum wahr", sagte die WM-Fünfzehnte Leonie Meyer vom Norddeutschen Regatta Verein über ihre Olympia-Fahrkarte. | 19.05.2024 17:58