Stand: 03.05.2023 16:44 Uhr Kirkeskov verlässt Holstein Kiel

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel und Mikkel Kirkeskov gehen ab Sommer getrennte Wege. Wie die "Störche" am Mittwoch mitteilten, wird der am 30. Juni auslaufende Vertrag des dänischen Außenverteidigers nicht verlängert. Der 31-Jährige war vor zweieinhalb Jahren vom polnischen Cluib Piast Gliwice an die Förde gekommen und absolvierte seitdem 46 Spiele. | 03.05.2023 16:42