Stand: 13.06.2022 13:56 Uhr Kinsombi verlässt den HSV Richtung Sandhausen

Zweitligist Hamburger SV und David Kinsombi gehen zukünftig getrennte Wege. Der 26-Jährige wechselt zum Ligakonkurrenten SV Sandhausen, wo er einen "längerfristigen Kontrakt" unterzeichnet, heißt es. Der Mittelfeldmann war zur Saison 2019/20 von Holstein Kiel nach Hamburg gewechselt. In den vergangenen drei Jahren absolvierte er 83 Pflichtspiele für die Rothosen, erzielte dabei elf Tore und bereitete elf weitere vor. In Sandhausen spielt Kinsombi künftig an der Seite seines jüngeren Bruders Christian. | 13.06.2022 13:55