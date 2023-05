Stand: 31.05.2023 21:51 Uhr Kilia Kiel steigt in die Fußball-Regionalliga Nord auf

Kilia Kiel hat am Mittwochabend den Aufstieg in die viertklassige Fußball-Regionalliga Nord geschafft - dank eines furiosen Schlussspurts im Aufstiegsspiel zu Hause gegen den OSC Bremerhaven. Bis kurz vor Schluss hatten die Gäste noch mit 2:1 geführt. Doch mit Toren in der 88. Minute und in der zweiten Minute der Nachspielzeit gewannen die Schleswig-Holsteiner vor 1.050 Zuschauern noch mit 3:2 (1:1). Mit jetzt drei Punkten ist Kilia in der Dreiergruppe mit dem Eimsbütteler TV nicht mehr von einem der beiden Aufstiegsränge zu verdrängen. Bremerhaven hat nach zwei Partien einen Zähler und 3:4 Tore auf dem Konto. Am Sonntag empfängt der Eimsbütteler TV (ein Punkt, 1:1 Tore) die Kieler. | 31.05.2023 21:48