Stand: 18.02.2021 17:56 Uhr Kiels Serra fällt mit Muskelfaserriss aus

Bittere Nachricht für Fußball-Zweitligist Holstein Kiel: Der Tabellendritte muss im Top-Spiel bei der SpVgg Greuther Fürth auf Angreifer Janni Serra verzichten. Der 22-Jährige hat einen Muskelfaserriss in der Wade erlitten. Er fehlte am Donnerstag im Training und wird den "Störchen" vorerst nicht zur Verfügung stehen. Das Pech des siebenmaligen Saisontorschützen trifft die Norddeutschen doppelt hart. Denn ihnen fehlt im Verfolger-Duell in Fürth am Montag (20.30 Uhr) in Fin Bartels (Gelbsperre) noch ein weiterer wichtiger Offensivakteur. | 18.02.2020 17:30