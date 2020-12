Stand: 15.12.2020 15:34 Uhr Kiels Coach Werner warnt vor wuchtigen Nürnbergern

Mit einer Mischung aus Frische und Eingespieltheit wollen die Zweitliga-Fußballer von Holstein Kiel in das letzte Heimspiel des Jahres gehen. Zu Gast beim Tabellenführer ist am Mittwoch (18.30 Uhr) der Tabellenachte 1. FC Nürnberg. "Rotation ist in einer englischen Woche sicher ein Thema", sagte Coach Ole Werner am Dienstag. In die Karten ließ sich der 32-Jährige aber trotzdem nicht blicken, zumal sein Respekt vor den Franken groß ist: "Sie sind gut organisiert, haben ein gutes Umschaltspiel und agieren mit viel Wucht." Personell können die "Störche" aus dem Vollen schöpfen: Lediglich Nachwuchsspieler Jonas Sterner (Gehirnerschütterung) und Ersatzkeeper Thomas Dähne (Handverletzung) werden es wohl nicht in den Kader schaffen. | 15.12.2020 15:30