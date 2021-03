Stand: 03.03.2021 11:01 Uhr Kiels Bartels: "Jeder von uns hat Blut geleckt"

Fußballprofi Fin Bartels von Holstein Kiel blickt dem Zweitliga-Showdown beim Hamburger SV am kommenden Montag (20.30 Uhr) optimistisch entgegen. Der Ex-Spieler von Hansa Rostock, St. Pauli und Werder Bremen, der in elf Duellen mit dem HSV erst zwei Siege feiern konnte, will die Bilanz "auf jeden Fall aufpolieren". Sein Ziel ist der Dreier mit Kiel: "Jeder von uns hat Blut geleckt. Und ich sehe keinen Favoriten", sagte Bartels der "Sport Bild". Im engen Aufstiegsrennen der Liga werde sich der Club durchsetzen, der sich die wenigsten Aussetzer leiste, so der Routinier. | 03.03.2021 10:59