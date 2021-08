Stand: 05.08.2021 12:22 Uhr Kiels Atanga wechselt nach Belgien

Flügelspieler David Atanga verlässt den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel und wechselt zum belgischen Erstligisten KV Oostende. Das teilten die Kieler am Freitag mit. In der Rückserie der vergangenen Saison war der 24 Jahre alte Ghanaer an den österreichischen Erstligisten Admira Wacker ausgeliehen. "David Atanga konnte sich aufgrund der starken Konkurrenz auf dem Flügel bei uns nicht durchsetzen", sagte Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver.