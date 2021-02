Stand: 03.02.2021 09:46 Uhr Kielerin Kerber startet mit Erfolg ins Tennis-Jahr

Angelique Kerber (Kiel) ist erfolgreich in das neue Tennis-Jahr gestartet. Die dreimalige Grand-Slam-Turnier-Siegerin gewann in Melbourne bei der Grampians Trophy ihre Erstrunden-Partie gegen die Tschechin Katerina Siniakova mit 6:3, 4:6, 6:3 und zog damit ins Achtelfinale ein. Kerber hatte in Melbourne zuletzt zwei Wochen in strikter Quarantäne verbringen müssen, weil es auf ihrem Flug nach Australien eine positiven Corona-Fall gegeben hatte. Sie durfte ihr Hotelzimmer 14 Tage lang nicht verlassen. | 03.02.2021 11:43