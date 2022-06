Stand: 19.06.2022 21:20 Uhr Kieler Woche: Kröger baut Führung aus

Bei der 128. Kieler Woche hat Heiko Kröger seine Auftaktführung in der 2.4mR-Klasse mit zwei weiteren Tagessiegen ausgebaut. Damit segelt der Paralympics-Sieger von 2000 seinem 13. Kieler-Woche-Titel entgegen. Andre Budzien (Schwerin) bleibt nach zwei weiteren Tagessiegen bester Steuermann im OK Dinghy. Ole Schweckendiek (Kiel) führt im Ilca 6 Open. Die Wettfahrten der ersten internationalen Hälfte der Kieler Woche werden bis Dienstag fortgesetzt, bevor am Mittwoch die Olympia-Segler starten. | 19.06.2022 21:20