Kieler Woche: Hunger holt 24. Titel

Bei der 127. Kieler Woche sind am Dienstag die ersten Sieger der internationalen Segel-Klassen geehrt worden. So setzten sich auf der Regatta-Bahn vor dem Olympia-Zentrum in Kiel-Schilksee Steuermann Wolfgang Hunger aus Strande und sein Vorschoter Holger Jess aus Eckernförde in der 505er-Klasse durch. Hunger schraubte seinen Kieler-Woche-Rekord auf 24 Siege. Die traditionsreiche Segel-Großveranstaltung soll am Mittwoch mit der Seeregattaserie und der Starboot-Weltmeisterschaft fortgesetzt werden. | 07.09.2021 16:10