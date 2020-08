Stand: 06.08.2020 13:26 Uhr

Kieler Trainingsstart noch ohne Bartels

Noch ohne Rückkehrer Fin Bartels sind die Profis des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel am Donnerstag in die Saisonvorbereitung gestartet und absolvierten ihr erstes Mannschaftstraining. Der 33 Jahre alte Routinier steigt am Freitag ins Training ein. Vom 24. bis 29. August werden die "Störche" ein Trainingslager in Arnheim absolvieren. | 06.08.2020 13:25