Stand: 07.11.2024 11:35 Uhr Kieler Segel-Duo Kohlhoff/Stuhlemmer getrennt

Gemeinsam segelten sie bei Olympia 2021 in Japan zu Bronze. Nach Platz acht bei den Spielen in diesem Sommer haben die Katamaransegler Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer jetzt ihre Sportpartnerschaft beendet. Sie werden LA2028 nicht mehr gemeinsam ansteuern. Nach acht Jahren in einem Boot segeln der 29 Jahre alte Steuermann und die 25 Jahre alte Vorschoterin aus Kiel getrennt voneinander. | 07.11.2024 11:35