Stand: 11.03.2022 13:28 Uhr Kieler Hurricanes verpflichten US-Spieler für die Defensive

Die Kiel Baltic Hurricanes haben sich für die neue Saison in der German Football League mit dem Defensivspieler Aaron Simpson verstärkt. Der US-Amerikaner, der von der Dixie State University in Utah zu dem Bundesligisten wechselt, soll die Passverteidigung verstärken. Die Saison beginnt für die Hurricanes mit der Partie bei den Braunschweig Lions am 22. Mai. | 11.03.2022 13:22