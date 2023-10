Stand: 12.10.2023 14:03 Uhr Kiel verliert Testspiel gegen Aarhus

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel, dessen Trainer Marcel Rapp am Vortag seinen Vertrag verlängert hat, hat am Donnerstag sein Testspiel in der Länderspielpause mit 0:1 (0:0) gegen Aarhus GF verloren. Zachary Duncan traf in der 74. Minute per Kopf für den Tabellensiebten der dänischen Superliga. | 12.10.2023 14:02