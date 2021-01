Stand: 18.01.2021 14:59 Uhr Kiel verleiht Atanga zu Magath-Club Admira Wacker Mödling

David Atanga wird in der Rückrunde nicht mehr für Fußball-Zweitligist Holstein Kiel auflaufen. Die "Störche" haben den Offensivmann bis zum Sommer an den FC Admira Wacker Mödling verliehen. Beim österreichischen Bundesligisten hat Felix Magath als Head of Global Soccer des Club-Eigentümers das Sagen. Der 24-Jährige Atanga ist in Kiel noch bis zum Sommer 2022 vertraglich gebunden. Wechselbörse | 18.01.2021 14:50