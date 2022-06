Stand: 30.06.2022 12:30 Uhr Kiel und Arp in "intensiven Gesprächen"

Bayern-Stürmer Fiete Arp trainiert derzeit bei Holstein Kiel. Ab der kommenden Saison soll er fest zum Zweitligisten wechseln. Eine endgültige Bestätigung fehlte bisher. "Wir sind in intensiven Gesprächen", sagte Kiels Sportchef Uwe Stöver nun aber dem kicker. Er will die Sondergenehmigung als Trainings- und Gastspieler für Arp verlängern, solange kein Auflösungsvertrag zwischen dem Spieler und den Münchnern vorliegt. Diese gilt aktuell nur bis 3. Juli. Die Norddeutschen hatten den 22-Jährigen im vergangenen Sommer vom FC Bayern München ausgeliehen. Arp lief in 23 Zweitligapartien für die Kieler auf und schoss zwei Tore. | 30.06.2022 12:11