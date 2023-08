Stand: 23.08.2023 21:43 Uhr Kerk wechselt von Hannover 96 zu Widzew Lodz - Krajnc nach Italien

Sebastian Kerk wechselt von Hannover 96 zum polnischen Fußball-Erstligisten Widzew Lodz. Der Mittelfeldspieler erhält bei den Polen einen Vertrag bis Sommer 2025 mit der Option auf eine weitere Spielzeit. Unter 96-Trainer Stefan Leitl hatte Kerk in der 2. Bundesliga zuletzt einen schweren Stand. Der 29-Jährige war im Sommer 2021 vom VfL Osnabrück nach Hannover gewechselt. In zwei Jahren absolvierte er 51 Pflichtspiel-Einsätze (zwölf Treffer, fünf Vorlagen) im 96-Trikot. Auch Innenverteidiger Luka Krajnc kehrt den "Roten" den Rücken. Der Slowene wechselt zu US Catanzaro in die italienische Serie B. Wechselbörse | 23.08.2023 21:42