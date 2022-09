Stand: 03.09.2022 12:25 Uhr Kerber würdigt Serena Williams: "Es war wirklich eine Ehre"

Die dreimalige Grand-Slam-Turnier-Siegerin Angelique Kerber hat Tennis-Superstar Serena Williams nach deren vermutlich letztem Spiel mit emotionalen Worten gewürdigt. "Du hast das Tennisspiel für immer verändert, schrieb die Kielerin am Sonnabend in den sozialen Medien. "Durch all die unterschiedlichen Phasen deiner Karriere war deine Liebe zum Sport immer da. Es war wirklich eine Ehre, in der Ära zu spielen, die du geprägt hast." | 03.09.2022 12:24