Stand: 15.03.2024 14:00 Uhr Kerber vor Rückkehr ins deutsche Tennis-Team

Angelique Kerber (Kiel) kehrt für die Erstrunden-Partie im Billie Jean King Cup in das deutsche Tennis-Team zurück. Die dreimalige Grand-Slam-Turnier-Siegerin wurde von Teamkapitän Rainer Schüttler ins Aufgebot für die Begegnung in Brasilien am 12./13. April berufen, wie der Deutsche Tennis Bund am Freitag mitteilte. Zudem gehören auf Sand in São Paulo Tatjana Maria, Laura Siegemund und Anna-Lena Friedsam zur Mannschaft. Der fünfte Platz im Team wird zu einem späteren Zeitpunkt vergeben. | 15.03.2024 14:00