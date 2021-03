Stand: 27.03.2021 19:59 Uhr Kerber verpasst Achtelfinale bei Tennisturnier in Miami

Angelique Kerber ist beim Tennisturnier in Miami in der dritten Runde gescheitert. Die 33 Jahre alte ehemalige Weltranglisten-Erste aus Kiel verlor am Sonnabend nach gutem Start gegen Victoria Asarenka aus Belarus am Ende deutlich mit 5:7, 2:6 und verpasste damit den Einzug ins Achtelfinale. In ihrem ersten Match bei der mit 3,26 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung hatte Kerber Renata Zarazua aus Mexiko noch mit 6:0, 6:0 deklassiert. | 27.03.2021 21:50